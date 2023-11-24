Bir "sahte dekont" tuzağı daha! Otomobil sahibini böyle dolandırdılar
Dolandırıcıların "sahte dekont" oyunu bir kişiyi daha mağdur etti. Noter satışı ile teslim ettiği otomobilin satış bedelinin gönderildiği dekontun sahte olduğunu anlayan kişi, soluğu emniyette aldı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile yakalanan şüphelilerin, otomobil sahibini dolandırdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı
İzmir'de, "sahte dekont" hazırlayıp noter satışıyla aldıkları otomobilin parasını ödemeyen şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
Olay, 5 Kasım'da meydana geldi. Otomobilini satmak isteyen M.Y., dolandırıldığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
DEKONTUN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ
Şikâyet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin otomobilin satış bedeli olan 240 bin liralık sahte dekont hazırladıkları ve parayı M.Y.'nin banka hesabına gönderdiklerini söyleyip, otomobilin satışını aldıkları belirlendi.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Z.A., A.K., Y.D. ve İ.D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Şüphelilerin, otomobil sahibini dolandırdıkları anlar, noterdeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin, mağdur ile birlikte notere girip sonrasında ayrıldıkları görülüyor.