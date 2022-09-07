Alina Boz ekranlara dönüyor!

Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kim? Bir Peri Masalı nerede çekiliyor?

Alina Boz ve Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, aynı proje içerisinde buluşuyor. Beklenen diziden ilk fragman gelince, sosyal medya kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Dizi hakkında merak edilen, "Bir Peri Masalı konusu nedir, oyuncuları kim? Bir Peri Masalı nerede çekiliyor?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Bir Peri Masalı oyuncu kadrosu şu şekilde;

Tarık Emir Tekin,

Alina Boz

Nazan Kesal

Hazal Filiz Küçükköse,

Tülin Ece,

Baran Bölükbaşı,

Kadir Çermik

Müfit Kayacan

BİR PERİ MASALI KONUSU NE?

FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor. Projenin ilk fragmanı yayınlanmış olsa da ilk bölüm tarihi netlik kazanmadı.