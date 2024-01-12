Bir kentimizden 10 pavyon süresiz kapatıldı!
Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapattı. 10 pavyon, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi
Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz kapatma kararı aldı.
FAALİYETLERİNE SÜRESİZ SON VERİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Valilik, Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerindeki bölgede kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, polise mukavemet gibi olayların artmasını gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi.
TEK TEK MÜHÜRLENDİ
İşletmeler polis nezaretinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek mühürlendi.