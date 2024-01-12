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        Haberler Gündem 3. Sayfa MÜHÜRLEDİLER... Son dakika: Bir kentimizden 10 pavyon süresiz kapatıldı! - Kütahya haberleri

        Bir kentimizden 10 pavyon süresiz kapatıldı!

        Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapattı. 10 pavyon, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 07:53 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:45
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        Bir kentimizden 10 pavyon süresiz kapatıldı!
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        Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz kapatma kararı aldı.

        FAALİYETLERİNE SÜRESİZ SON VERİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre Valilik, Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerindeki bölgede kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, polise mukavemet gibi olayların artmasını gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi.

        TEK TEK MÜHÜRLENDİ

        İşletmeler polis nezaretinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek mühürlendi.

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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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