2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
Kayseri'de, 1 ay önce taşındığı 6'ncı kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu, hayatını kaybetti. Tolu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri'de feci olay, saat 09.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi.
BALKONDA DENGESİNİ KAYBETTİ İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülay Tolu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİR AY ÖNCE TAŞINDI, 2 ÇOCUK ANNESİYDİ
Tolu'nun, yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.