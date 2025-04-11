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        Haberler Gündem Bir kadın cinayeti haberi daha! Eşini öldürüp intihar etti - Güncel haberler

        Bir kadın cinayeti haberi daha! Eşini öldürüp intihar etti

        Bir kadın cinayeti de Konya'dan geldi. Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:15
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        Eşini öldürüp intihar etti
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        Merkez Selçuklu İlçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokakta, İbrahim Urgun (58) ve eşi Nazmiye Urgun (52) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Urgun, silahla eşi Nazmiye Urgun'a ateş edip aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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