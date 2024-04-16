Bir ısırığı öldürüyor! Elazığ'da görüntülendi!

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Elazığ’dan Tunceli’ye giden Aytaç Aytemur, Pertek Kalesinde gezinirken yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan koca engerek yılanını fark etti.

CEP TELEFONU İLE YILANI KAYDETTİ İHA'da yer alan habere göre Aytemur, bunun üzerine cep telefonu ile yılanı bir süre kaydetti. Koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.

"SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ" REKLAM Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, ''Pertek Kalesi'ne gitmiştik. Tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü” dedi.

EN ZEHİRLİ 15 YILAN TÜRÜNDEN BİRİ Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.