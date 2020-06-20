DHA

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde koronavirüs tedbirleri artırılıyor. Bu kapsamda ilçe genelindeki tüm sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Ulukışla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ulukışla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 20.06.2020 tarihinden itibaren Ulukışla ilçesi genelinde tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Tüm vatandaşlarımız için maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.