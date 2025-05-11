Bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman, bir spekülasyon
Sosyal medyada yayılan bir video Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın başrolünde olduğu bir skandalı işaret ediyordu. Üç liderin trenle yaptığı Ukrayna seyahatine ait görüntülerde kokain olduğu öne sürüldü. Komplo teorisyenleri de yeni malzeme ile adeta coştu ama detaylı incelenen video anlatıldığı gibi çıkmadı
Sosyal medya platformu X'te yayılan bir video uluslararası bir skandalı işaret ediyordu. Üstelik skandalın baş rolünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in yer aldığı iddia ediliyordu.
İddiaya göre 9 Mayıs'ta Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkesi görüşmek üzere Kyiv'e bir tren yolculuğu yapan üç liderin masasında sadece dosyaları yoktu. Masada bir kokain olduğu ve bu kokainin liderlerce kullanıldığı videonun yayıldığı hesaplarda dile getirildi.
Fransız medyasına göre ise spekülasyonu yapan Putin yanlısı hesaplar. Liberation gazetesindeki teyit incelemesinde de Macron'un elinde tuttuğu şeyin bir mendil, Merz'in elinde tuttuğu şeyin ise bir karıştırıcı olduğu belirtildi.