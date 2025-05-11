Bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman, bir spekülasyon | Dış Haberler

Bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman, bir spekülasyon | Dış Haberler

Sosyal medya platformu X'te yayılan bir video uluslararası bir skandalı işaret ediyordu. Üstelik skandalın baş rolünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in yer aldığı iddia ediliyordu.

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İddiaya göre 9 Mayıs'ta Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkesi görüşmek üzere Kyiv'e bir tren yolculuğu yapan üç liderin masasında sadece dosyaları yoktu. Masada bir kokain olduğu ve bu kokainin liderlerce kullanıldığı videonun yayıldığı hesaplarda dile getirildi.

Fransız medyasına göre ise spekülasyonu yapan Putin yanlısı hesaplar. Liberation gazetesindeki teyit incelemesinde de Macron'un elinde tuttuğu şeyin bir mendil, Merz'in elinde tuttuğu şeyin ise bir karıştırıcı olduğu belirtildi.