Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre şarkıcı Halil Sezai, dün sabah saat 10.00 sularında Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken yan villada yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'le tartıştı. Tartışma büyüdü. Sezai, çekim yapmalarına izin vermeyen komşu Meriç'i darp etti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve ifade verdikten sonra serbest bırakılan Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde ünlü şarkıcı, Hüseyin Meriç'e önce tokat attığı görülüyor. Halil Sezai, daha sonra öfkesini kontrol edemeyip diziyle vurup, kafa attığı görülüyor.

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran romantik şarkıcının yaşlı bir adamı dövmesi sosyal medyada da olay oldu.