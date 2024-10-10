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        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın tanıtım filmi yayınlandı

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın tanıtım filmi yayınlandı

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin tanıtım filmi yayınlandı. Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen film, gösterime 25 Ekim'de girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:06
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        Tanıtım filmi yayınlandı
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        Yeni sinema sezonunun güçlü filmlerinden 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime hazır.

        Gösterime 25 Ekim'de girecek olan filmin ön hazırlık süreci, 1.5 yıl sürdü.

        Oyunculukları, mekânları, kostümleri, ışığı ve müzikleri ile her bir sahnesinde duygusal anların yaşandığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ fragmanıyla da izleyenleri o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.

        BİR ÜLKENİN YENİDEN BESTELENME HİKÂYESİNİ ANLATAN BİR FİLM

        Ankara’da 8 haftada çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', beyazperdeye; bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla yansıyacak.

        Senaryosunu BKM Yazı Grubu’nun kaleme aldığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nı Yağız Alp Akaydın yönetti.

        1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikâyesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda yer alan; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, ve Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık gerçek bir hikâyenin gerçeküstü mücadelesini güçlü oyunculuklarıyla gözler önüne serecek.

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        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Salih Bademci

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