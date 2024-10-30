Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı - Magazin haberleri

        Kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Filmin çekim sürecinde kamera arkasında neler yaşandığı, paylaşılan görüntülerle gözler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamera arkası görüntüleri paylaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür devriminde atılan ilk adımda yaşananları konu edinen BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', cuma günü gösterime girdi.

        Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı Yağız Alp Akaydın yönetirken, başrolleri; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık' paylaştı.

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Filmin çekim sürecinde kamera arkasında neler yaşandığı, paylaşılan görüntülerle gözler önüne serildi.

        En büyük hedefini açıkladı
        Haberi Görüntüle
        "Milli bir gurur"
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Atatürk
        #Özsoy Destanı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Habertürk Anasayfa