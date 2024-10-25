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        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', ayakta alkışlandı

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı', ayakta alkışlandı

        İzleyicilerle Türk sinemasının özel filmlerinden biri olarak buluşan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', ön gösterimlerde ayakta alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:56
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        Ayakta alkışlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür devriminde atılan ilk adımda yaşananları konu edinen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime bugün girdi.

        Beyazperdeye; Atatürk'ün isteğiyle sahnelenen 'Özsoy Destanı'nın sahnelenmesi sürecini yansıtan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' için İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de ön gösterim düzenlendi. Film; dakikalarca ayakta alkışlandı.

        BKM yapımı film, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilirken yönetmenliği Yağız Alp Akaydın üstlendi. Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın başrollerinde yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', izleyicilerle Türk sinemasının özel filmlerinden biri olarak buluştu.

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        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Salih Bademci
        #Melis Sezen
        #Okan Yalabık

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