Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul "Bir Çocuk Bir Dilek" yine yüzleri güldürecek | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği'nin "Bir Çocuk Bir Dilek" projesi yine yüzleri güldürecek

        İstanbul Valiliği'nin kentteki dar gelirli ailelerin yetim ya da öksüz çocuklara yönelik geçen sene başlattığı "Bir Çocuk Bir Dilek" projesinin ikincisi Vali Davut Gül'ün katıldığı tanıtım toplantısıyla duyuruldu. Vali Gül, projenin internet sayfasının var olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte yaklaşık bu 4 bin dileği sayfalarımıza yükledik. Sivil toplum kuruluşları, hayırseverler oralardan karşılamak istedikleri dilekleri seçecekler, eksik kalanları da devletimizin imkanlarıyla inşallah bizler tamamlayıp 29 Ekim'e kadar, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde İstanbul'daki bütün yetim kardeşlerimizin dileklerini yerine getirmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir Çocuk Bir Dilek" yine yüzleri güldürecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Megakent'teki dar gelirli ailelerin yetim ya da öksüz çocuklara yönelik geçen sene başlatılan, ikincisi düzenlenecek olan "Bir Çocuk Bir Dilek" projesine ilişkin toplantısı düzenlendi.

        AA'nın haberine göre, Valilik koordinasyonunda, İstanbul Çocukları Vakfı ile hayırseverlerin işbirliğinde yürütülen projenin tanıtımına Vali Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul milletvekilleri, vali yardımcıları ile kaymakamlar, İstanbul Çocukları Vakfı yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı hayırseverler de katıldı.

        Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin hayırda ve iyilikte yarışan bir medeniyetin mensupları olduklarını söyledi.

        "EN BÜYÜK HAYIRLARDAN BİRİ"

        Yetim büyüyen bir Peygamberin ümmeti olduklarını dile getiren Gül, "Yetime sahip çıkmayı Peygamberimizin sünnetine sahip çıkmak, evladımıza sahip çıkmak olarak kabul ediyoruz. Bir yetimi sevindirmeyi, onun kalbine giden yolu bulmayı en büyük hayırlardan biri olarak kabul ediyoruz. Derdine, sevincine, hayallerine ortak olmayı, gönlüne girmeyi Hakk'ın rızasını kazanmak için en büyük fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        GEÇEN SENE BAŞLATILDI

        Geçen sene başlatılan projeyle 39 ilçedeki sosyal yardımlaşma vakıflarına kayıtlı yetim çocuklara birer mektup gönderdiklerini belirten Gül, metinde özetle babalarının hayatlarında yarattığı boşluğu dolduramayacaklarını ancak abileri ve büyükleri olarak kendilerinin yazdığı üç dilekten birisini yerine getireceklerini ifade ettiklerini aktardı.

        Vali Gül, "4 bin 973 evladımızın bize ilettiği dileklerin tamamı hayırseverlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kaymakamlarımızın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaynaklarıyla yerine getirilmiş oldu" bilgisini verdi.

        "BU SENE 3 BİN 953 ÇOCUĞUMUZUN TALEBİ VAR"

        Çocukların kendilerine ilettikleri dileklerin içeriğine de değinen Gül, şöyle devam etti:

        "Kendi çocuğunuza sorduğunuzda ne istiyorsa babası hayatta olmayan, yetim evlatlarımız da üç aşağı beş yukarı bunları istediler. Bazen deniliyor ki 'Ya tablet çok olmuş ya da telefon çok olmuş.' Kendi çocuklarımızda tablet var mı, var. Kendi çocuklarımızda belli bir yaşın üzerinde telefon var mı, var. Bir insanın babasının olmaması ya da ihtiyaç sahibi olması diğer çocuklardan farklı düşüneceği ya da ihtiyaçlarının diğer çocuklardan farklı olacağı anlamına gelmiyor. Bizim geçen seneden farklı uygulamamız şu: Geçen sene önce tanıtım toplantısını yaptık, mektupları gönderdik. Sonrasında da mektupları değerlendirdik. Bu sene mektupları, kaymakamlarımız bazılarını kendileri, bazılarını sosyal yardımlaşmadaki çalışan arkadaşlarımızın imkanlarıyla evlere götürdü, talepleri topladık. Şu an itibarıyla taleplerimizin tamamı elimizde. Geçen sene 4 bin 973 evladımızın talebi vardı, bu sene 3 bin 953 çocuğumuzun talebi var."

        REKLAM

        "29 EKİM'E KADAR YERİNE GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

        Gül, sosyal yardımlaşma vakıflarına kayıtlı çocukların yanı sıra şehit çocuklarına da ulaştıklarını, gelen mektuplarda kendi hediye hakkının Gazze'ye gönderilmesini, kendisi yerine kardeşinin dileğinin yerine getirilmesini isteyenlerin bulunduğunu anlattı.

        Siyasi isimler veya futbolcularla tanışmak gibi farklı talepleri yazan çocukların da olduğuna dikkati çeken Gül, "'Bir Çocuk Bir Dilek' web sayfası var. Bundan sonraki süreçte yaklaşık bu 4 bin dileği sayfalarımıza yükledik. Sivil toplum kuruluşları, hayırseverler oralardan karşılamak istedikleri dilekleri seçecekler, eksik kalanları da devletimizin imkanlarıyla inşallah bizler tamamlayıp 29 Ekim'e kadar, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde İstanbul'daki bütün yetim kardeşlerimizin dileklerini yerine getirmiş olacağız" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün il valilerine, "Garip gurebayla, fakir fukarayla aranıza mesafe koyarsanız, bunlara kapınızı kapatırsanız size hakkımı helal etmiyorum" diye talimatı olduğuna dikkati çeken Gül, kendilerinin de bu kapsamda mesai arkadaşlarıyla birlikte bu doğrultu çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

        REKLAM

        ÇOCUKLARA ULAŞTIRILAN O MEKTUP

        Proje kapsamında kentteki dar gelirli ailelerin yetim ya da öksüz çocuklarına ulaştırılan, 3 dileklerinin yazılması istenen Vali Gül'ün mektubunda, bunu İstanbul Valisi olarak değil hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyduğu bu kadim toprakların bir ferdi ve ağabeyleri olarak yazdığı ifadelere yer verildi.

        Gül'ün sevgi, şefkat ve merhametin, mensubu olunan medeniyetin temel değeri olduğunu belirttiği mektupta, "Senin o tertemiz yüzünde umut dolu bir tebessüme vesile olabilmek, bizim için en kıymetli kazançtır. En büyük amacımız, bizlere emanet olan siz evlatlarımızı toprağına, vatanına, insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Büyük Türkiye' hedeflerimizi sizler gerçekleştireceksiniz." denildi.

        "KARDEŞİM, ANNE VE BABANIN YERİ ASLA DOLDURULAMAZ"

        Gül'ün, "Gerçekleştirebileceğimiz hayalin, isteğin nedir?" sorusunu yönelttiği çocuklardan 3 dilek yazmalarını istediği mektubunda şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyetimizin 101. yılında İstanbul Valiliği olarak 'keşke olsa' dediğiniz bir dileğini yerine getirmek, mutluluğuna vesile olmak en büyük arzumuzdur. Hayırseverlerimizin de desteği ile dileklerinizi yerine getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Kardeşim, anne ve babanın yeri asla doldurulamaz. Ama şunu biliyoruz ki hepimizin muhakkak mahzun bir tarafı var ve unutmayalım ki mahzunluk mutlulukların paylaşılmasıyla azalır. Sizler, milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanetsiniz. Bu duygularla, başarı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmeni diliyor, gözlerinden öpüyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #bir çocuk bir dilek projesi
        #İstanbul Valisi Davut Gül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Kuzey Kore liderinden nükleer tehdidi
        Kuzey Kore liderinden nükleer tehdidi
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Habertürk Anasayfa