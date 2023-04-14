Bir çocuk annesiydi! Yatağında ölü bulundu!

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selvihan Doğancı'nın öldüğü belirlendi.

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Doğancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.