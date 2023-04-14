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Bir çocuk annesiydi! Yatağında ölü bulundu!

Aksaray'da, 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Selvihan Doğancı, yatağında ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Doğancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı

Giriş: 14.04.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da 43 yaşındaki annenin şüpheli ölümü! - Son dakika haberleri
Bir çocuk annesiydi! Yatağında ölü bulundu!
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DHA

Aksaray'da, Küçük Bölcek Mahallesi 2610'uncu Sokak'ta, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Selvihan Doğancı'dan (43) sabah haber alamayan yakınları, saat 09.30 sıralarında eve geldi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Doğancı yatağında hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selvihan Doğancı'nın öldüğü belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Doğancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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