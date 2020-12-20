Gaziantep İslahiye'de cezaevi olarak kullanılan bina İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve ailesinin katkılarıyla, geçen yıl vefat eden anneleri Sabiha Bali'nin anısını yaşatmak üzere halk kütüphanesi olarak restore edildi.
61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan binanın İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'ne dönüşüm hikayesi de yönetmen Vedat Atasoy'un gözünden bir belgesele konu oldu.
Binanın hafızasını koruyarak geleceğe taşıyabilmek için koğuşlardan birinin muhafaza edildiği kütüphane içerisinde okuma odaları, toplantı odaları ve bilgisayar odası bulunuyor.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali hazırlanan belgeselle ilgili “Ağustos 2019 tarihinde kaybettiğimiz kıymetli annem Sabiha Bali'nin aziz hatırasını en iyi şekilde yaşattığını düşündüğüm İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'nin bir cezaevinden kütüphaneye dönüşümü, benim için aynı zamanda bir hayalin gerçeğe dönüştüğü hüzünlü bir yolculuk oldu. beIN İZ kanalı, bu yolculuğun hikayesini ekrana taşıma yönünde bir inisiyatif alarak bir belgesel hazırladı. Yönetmen Sayın Vedat Atasoy ve beIN İZ ekibine bu değerli çalışma için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
"CEZAEVİNDEN KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞÜMÜN ANLAMI BÜYÜK"
Adnan Bali şöyle konuştu: “Çocukluğumda küçük bir Güneydoğu kasabası olan İslahiye'de, sınırlı memur maaşıyla bizleri okutmak için varını yoğunu ortaya koyan, mahallede tek olması nedeniyle "kütüphane" olarak da bilinen kitaplığımızı, okuma sevgisi aşılatabilmek için tüm çocuklara açan değerli annemizin adını ve aziz hatırasını "İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi"nde yaşatacak olmanın hüzünlü mutluluğunu yaşıyorum. Çıktığımız bu yolda, çocukluğumuzun geçtiği, annemin de ömrünün büyük bölümünü geçirdiği evimizin hemen yanı başında bulunan A-2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun kapatılması ile birlikte, mahkumların çile doldurduğu, nice acılı hayatlara şahit olan binanın, gerekli onarım ve tefrişinin ailemizce üstlenilmesinin ardından bir ilçe halk kütüphanesine dönüştürülmesinin şahsım ve ailem için anlamı derin, kıymeti büyüktür.”
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