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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Bir Aziz Nesin uyarlaması: 'Mucize Aynalar'

        Bir Aziz Nesin uyarlaması: 'Mucize Aynalar'

        Yönetmen Tolga Örnek'in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' adlı film 5 Nisan'da seyirciyle bulaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:03
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        Aziz Nesin uyarlaması: 'Mucize Aynalar'
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        Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kalemi, usta yönetmen Tolga Örnek tarafından sinemaya aktarıldı. Yakın geleceğin Türkiyesi’nde geçen film, gündelik gerçeklikle absürdü ve fantastik komediyi harmanlayan yapısıyla, çok farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor.

        Günümüz insanının temel ikilemi “hayaller- gerçekler” teması etrafında kurulan film, Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryosuyla da fark yaratıyor. Filmde Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi usta isimler rol alıyor.

        Hayalleri gerçeğe dönüştüren, geçmişi bir çırpıda bugüne getiren “Mucize Aynalar” temasıyla film, günümüzün “hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan” insanını anlatıyor. Kaybeden, tökezleyen, büyük hayalleri yakalamaya çalışırken kendi dünyasındaki güzellikleri yitirme tehlikesi yaşayan, yine de vazgeçmeyen “küçük insanlar”ın büyük hikayesini…

        Aziz Nesin’in gündelik hayata ve insana, hücrelerine kadar nüfuz eden benzersiz gözlemciliği, “bizi bize yansıtması”, filmin iç içe geçen öyküleriyle bugüne taşınıyor. Nesin Vakfı’nın desteğiyle vakfın 50. yılında hayata geçirilen film, bu açıdan da mizahın ustasına bir saygı duruşu niteliğinde.

        Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. “Kaybedenler Kulübü”, “Devrim Arabaları” gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda…

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        #Aziz Nesin
        #Mucize Aynalar
        #film
        #sinema
        #Tolga Örnek
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