Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu'ndan acı haber | SON DAKİKA HABER

Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu'ndan acı haber | SON DAKİKA HABER

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Erdal Gazioğlu (5), bir ay önce gribe yakalandı.

GRİP, ZATÜRREYE ÇEVİRDİ

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AA ve İHA'daki habere göre Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Erdal Gazioğlu, burada zatürre tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Minik Erdal’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdal’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.