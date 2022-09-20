Askeri tarihçi Prof. Dr. Mesut Uyar’ın hazırladığı “Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası” kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı.
Askeri tarihçi Prof. Dr. Mesut Uyar’ın hazırladığı “Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası” kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı.
Kitap, Milli Mücadele’nin simgesiyken savaş bitince Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmeye başlayan, nesilden nesile aktarılan gurur ve itibar kaynağı İstiklal Madalyası’nın şimdiye kadar yazıya dökülmemiş son bir asırlık hikâyesini, modern Türkiye tarihinin her döneminde koşullara uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmiş olmasını belgeler ve fotoğraflarla ele alıyor.
Ciltli, kuşe renkli baskılı, 160 sayfa kitabın satış fiyatı ise 224 TL olup, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda yerini aldı.
Sergiye ödünç verilen İstiklal Madalyaları ilham verdi
İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin “Bir Asrın Ardından: Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer Sergisi” hazırlıkları esnasında İstiklal Madalyası mirasçılarına aile büyüklerinin madalyalarının yanı sıra fotoğraf, belge, obje gibi yadigârların ödünç verilmesi için bir çağrı yapıldı. Ülke genelinde yapılan duyuru büyük bir ilgiyle karşılanarak, üç yüzü aşkın madalyanın yanı sıra yüzlerce belge, fotoğraf ve nesne sergi için ödünç verildi. Prof. Dr. Mesut Uyar’ın danışmanlığını üstlendiği sergi kitaba da ilham verdi, kaynak oldu.
“Bir Asrın Ardından: Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer Sergisi”
Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 28 Ekim 2021 tarihinde açılan ve küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın, danışmanlığını ise Dr. Selim Erdoğan ve Prof. Dr. Mesut Uyar’ın üstlendiği “Bir Asrın Ardından: Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer Sergisi”nde farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerle bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkânı sağlıyor. Harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objeleri ile çok sayıda fotoğraf ve filmin yer aldığı sergi, binden fazla parçadan oluşuyor.
Sergi, Milli Mücadele dönemindeki cephe savaşlarının detaylarına odaklanmasının yanı sıra Müze’ye emanet edilen 300’e yakın madalya ile Milli Mücadele yadigârlarının sergilendiği “Nesillerin Gururu” bölümü ile de ilgi görüyor.
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