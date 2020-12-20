Bir Annenin Günahı Yağmur'un tutuklandığı 5. bölümüyle dün akşam ekrandaydı. Bir Annenin Günahı takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Bir Annenin Günahı 5. bölümde neler oldu? Bir Annenin Günahı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan Bir Annenin Günahı 5. bölümünde Yağmur, yaşadığı kötü bir olaydan dolayı tutuklanıyor!

Yağmur, annesi Nazan'dan, Bekir'in yanında çalıştığı Handan'ın babasının ilk eşi olduğunu öğreniyor. Babası Sadri, Handan'ın psikolojik sorunları yüzünden ayrılmış ve Nazan ile evlenmiş. Yağmur, Bekir ve Handan arasındaki iş ilişkisinden ve geçmişte yaşanan olaylardan dolayı babası Sadri'nin ölümünde parmağı olabileceğini düşünür. Evine gittiği Handan ile büyük kavga eder. Aralarındaki itiş-kakıştan sonra Handan dengesini kaybeder ve düşer. Düşerken de kafasını sehpaya vurur. Onu kanlar içinde yerde yatar gören Yağmur, Yusuf'u arayarak yardım ister. Sonrasında Yağmur gözaltına alınarak sorguya çekilir.

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BİR ANNENİN GÜNAHI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölümü takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Bir Annenin Günahı 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.