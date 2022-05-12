Bir adımla kurtuldular!

İHA

Denizli'de rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesine Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde etkili olan fırtına 2. Ticari Yolda bulunan bir iş hanının çatı kısmından beton parçalarının kopmasına neden oldu.

Büyük bir sesle parçaların yere düşmesiyle, vatandaşlar korku ve panik yaşadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir grubun bir adımla beton parçalarından kurtulduğu anlar yer aldı.

Şans eseri kimsenin zarar görmediği olayda bölgede bulunan güvenlik güçleri hemen önlem alarak yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

'SES DUYDUK VE BAKTIK İNSANLAR KAÇIŞIYOR'

İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Adem Arkan, "Sıvanın kurumuş olması ve eski olmasıyla birlikte rüzgarında etki etmesi düşmesine sebep oldu. Normalde çok fazla bir rüzgar yoktu ama eski bina olduğu için düştü. Biz de burada çalışıyoruz. Yüksek bir ses duyduk ve baktık insanlar kaçışıyor. Bizde ilk başta olayı anlayamadık. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerini aradık ve gelip müdahale ettiler" dedi.