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        Haberler Gündem Güncel Bingöl'de yaylada çöküntü oluştu | Son dakika haberleri

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaylada çöküntü oluştu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, son dönemde Konya Ovası ve Eskişehir bölgelerinde sayıları giderek artan obruklara benzeyen çöküntü meydana geldi. Köylülerin ihbarıyla gelen Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ekipleri, yayladaki çöküntüde inceleme yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:13 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:13
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          Bingöl'ün Karlıova ilçesi Taşlıçay köyüne bağlı yaylada çöküntü meydana geldi.

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          Çöküntüyü fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

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          Alanda emniyet şeritleri çekildikten sonra çöküntünün neden kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü'nden bir ekip yönlendirildi.

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          Ekip, çöküntünün meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

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          Ekipte yer alan Doç. Dr. Fatma Esen, yaptığı açıklamada, burada arazi çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

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          Esen, şunları kaydetti: "Sahada yaptığımız gözlemlerde şunu fark ettik, saha eski bir göl tabanı. Bu göl tabanında siltli malzeme birikmiş durumda. Bu malzeme yeraltı suyunun etkisiyle çökmüş, lokal bir çöküntü görünümünde. Obruk görünümlü ama obruk değil. Bunun tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz. Sadece bu alanda oluşmuş bir çökme olduğu kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız için bir tehlike arz etmiyor. Islah çalışması yürütülmesi, kapatılması ya da drenajın açılarak ana hatta bağlanması lazım. Bu şekilde vatandaşlarımız için bir tehlike oluşturmayacağı kanaatindeyiz."

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