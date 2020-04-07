AA

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor.

AA'nın haberine göre Bingöl'de, tarımsal üretimin sürmesine katkıda bulunmak için bahçe ve tarlalarında budama ve temizlik çalışması yapan köylüler ise, verdikleri molada uzun çubuklarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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