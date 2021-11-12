Bingöl semalarında yolcu uçakları uçuş yaparken yarım ayın hizasından geçerken görüntülendi. Ay ve uçak ikilisi adeta bir gökyüzü şölenine dönüştü.



DANS EDER GİBİ

Ay ile uçağın yan yana gelmesi ilginç bir tablo oluşturdu

GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

Gökyüzünde oluşan bu tabloyu görenler cep telefonları ile görüntü aldı.