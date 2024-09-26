Scooter Kiralama şirketi Binbin halka arzını açıkladı. Yatırımcısına 17 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak belirlendi. Binbin, halka arz fonundan elde ettiği geliri; yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, teçhizat alımı ve borç ödemesi olarak değerlendirecek. İşte, Binbin halka arz detayları...