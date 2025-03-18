Bin Motive'li dev konser
Rapçi Motive, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Giriş: 18.03.2025 - 08:12 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:12
Başarılı rapçi Motive geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.
Konser alanına özel bir makyaj ekibi getiren Motive, ikonikleşen sahne makyajını konser alanına erken gelen bin misafirine uygulattı.
Toplam 4 bin kişinin katıldığı konser öncesi kapıda uzun kuyruklar oluştu.
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Genç rapçinin şarkılarına konser alanını dolduran hayranları gece boyunca eşlik etti.
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