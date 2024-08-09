BİM'e tiny house ve karavan geliyor! BİM aktüel 14 Ağustos kataloğu fiyat listesi
BİM'e bu hafta verandalı tiny house ve 4 metre çekme karavan geliyor! BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ağustos ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 14 - 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; tiny house, çekme karavan, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kozmetik malzemeleri, giyim seçenekleri ve mutfak eşyalarından birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 14 - 16 Ağustos 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
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BİM 14 Ağustos 2024 Aktüel Ürünleri:
4 Metre Çekme Karavan
Verandalı 8500 Flat Tiny House
İç Ölçü: 8.368mm x 2.350mm – h: 2.448mm
Yaşam Alanı: 20 m²
Fiyat: 599.000,00 TL
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Knot marka çeki oku ve dingil seti
Galvaniz Vidalı Sistem Şasi
Fiyat: 279.000,00 TL
Deniz Scooter Corby M1
Giriş değeri: DC 29.4V / 2A
Motor Gücü: 500W*2
Fiyat: 18.990,00 TL
Elektrikli Çocuk Scooter Corby CS50
Yaş aralığı: 6-16 Yaş
Batarya kapasitesi: 2.5 AH Lithium
Fiyat: 5.990,00 TL
Trambolin- Ayarlanabilir Tutma Barı
Zıplama Alanı Eni: 121 cm
Fiyat: 2.990,00 TL
Cam Temizleme Robotu PSH20
Fiyat: 5.990,00 TL
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Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS
Elektronik kontrol sistemi
Kapı açık alarmı
Fiyat: 19.975,00 TL
Nofrost Buzdolabı Key 250 NF
Elektronik kontrol sistemi
LED aydınlatma
Fiyat: 9.975,00 TL
Buzdolabı Key 330 STE
İki kapılı
1 adet sebze saklama bölmesi
Fiyat: 10.975,00 TL
8 KG Çamaşır Makinesi Key 8002 CM
Program takibi
İnverter motor
Fiyat: 9.750,00 TL
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8 KG Çamaşır Makinesi Key 8002 CMS
Program takibi
İnverter motor
Fiyat: 11.975,00 TL
8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KRT
Program takibi
Çocuk kilidi
Fiyat: 9.975,00 TL
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4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM
Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir fincan rafları
Fiyat: 8.975,00 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS
Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir fincan rafları
Fiyat: 10.475,00 TL
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