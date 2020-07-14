BİM açılış saati 09:00 olarak belirlenmiştir. BİM market zincirinin kapanış saati ise 21:00’dir. Türkiye’nin sayılı gıda alışveriş noktalarından biri olan BİM, ekonomik ürünleri ile seçenek sunmuş oluyor. Merkezi bölgelerde konumlandırılan BİM A.Ş,belirli saatleri de açılıp kapanmaktadır. Aktüel ürünler haftalık olarak mağazalara gelerek %50 oranından fazla indirimle satılıyorlar.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri sabah 09:00 ve 21:00 arasındadır. 21:00 sonrasında BİM’den ürün alabilmeniz mümkün olmayacaktır.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM açılış saatleri 09:00 arasında farklılık göstermektedir. BİM 21:00 saatinde kapanır. 21:00 sonrasında BİM’den herhangi bir ürün satın almanız mümkün olmayacaktır. BİM, en uzun mesai saatlerine sahip olan market zinciridir. Acil ihtiyaçlarınız için günün her saatinde BİM market zincirinden alışveriş yapabilmeniz mümkün olacaktır.

BİM HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM 09:00 saatinde açılır. Sistemin açılması 09:10 saatinde gerçekleşir. Kapı açılış saatleri ardından kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz. Kasalar 21:00 saatine kadar açıktır.