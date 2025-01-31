BİM aktüel ürünler kataloğu: Şarjlı sprey mop geldi! 31 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu. Şarjlı sprey mop ve buharlı temizleme makinesi indirimli ürünler arasındaki yerini aldı. BİM 31 Ocak Cuma kataloğunda buharlı temizleme makinesi 3.950 TL, dik durabilen süpürge 1.975 TL, kablosuz şarjlı sprey mop 1.950 TL'den satışa çıktı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte 31 Ocak 2025 BİM aktüel indirim kataloğu
- 1
BİM 31 Ocak 2025 aktüel kataloğu ile Cuma günü indirime giren ev eşyaları, kişisel bakım ürünleri ve daha fazlasını keşfedin. elektrikli bisiklet, buharlı temizleme makinesi, akıllı saat gibi popüler ürünler uygun fiyatlarla satışta. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı
- 2
BİM 31 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL
Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL
- 3
Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4.390 TL
Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL
APP'li Gece Lambası 639 TL
KeySmart Blender Set 1.290 TL
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8