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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: Şarjlı sprey mop geldi! 31 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Şarjlı sprey mop geldi! 31 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu. Şarjlı sprey mop ve buharlı temizleme makinesi indirimli ürünler arasındaki yerini aldı. BİM 31 Ocak Cuma kataloğunda buharlı temizleme makinesi 3.950 TL, dik durabilen süpürge 1.975 TL, kablosuz şarjlı sprey mop 1.950 TL'den satışa çıktı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte 31 Ocak 2025 BİM aktüel indirim kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 09:01 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:01
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        • 1

          BİM 31 Ocak 2025 aktüel kataloğu ile Cuma günü indirime giren ev eşyaları, kişisel bakım ürünleri ve daha fazlasını keşfedin. elektrikli bisiklet, buharlı temizleme makinesi, akıllı saat gibi popüler ürünler uygun fiyatlarla satışta. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        • 2

          BİM 31 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
          Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

          Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

          Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

        • 3

          Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4.390 TL

          Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL

          Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL

          APP'li Gece Lambası 639 TL

          KeySmart Blender Set 1.290 TL

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