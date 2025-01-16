BİM aktüel ürünler kataloğu: Bebek malzemeleri indiirmde! 17 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünlerde bebek malzemeleri indirime girdi. 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda mama oyuncağı, mama önlüğü, mama kaşığı, süt şişesi, aktivite minder, ana kucağı dikkat çekiyor. Öte yandan televizyon, cep telefonu, süpürge de indirimde yer alıyor. BİM bu hafta indirimli gıda ürünlerinin yanı sıra, çocuk oyuncakları, ev eşyaları, teknolojik cihazlar satılıyor. İşte 17 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM aktüel ürünler yayınlandı. Bu hafta BİM kataloğunda blender, kazanlı ütü, ısıtıcı, ana kucağı, saklama kabı çeşitleri gibi birbirinden farklı onlarca ürün bulunuyor. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler BİM indirim kataloğuna ulaşmaya çalışıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?
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BİM 17 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Fisher-Price İp Geçirme Oyunu - 79 TL
Fisher-Price Tummy Time Aynalı Kitap - 89 TL
Pilsan Eğlenceli Halkalar - 199 TL
Pilsan Aynalı Bultak Küp - 129 TL
Fisher-Price Eğitici Köpekçik - 999 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Davul - 239 TL
Redka Ahşap Bul Tak Oyunu (5’li) - 139 TL
Dede Bul-Tak Kova (14 Parça) - 149 TL
Casper Via X30 Plus Cep Telefonu (256 GB) - 6.990 TL
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TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV (S5400A) - 7.995 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.490 TL
Arzum Çubuk Blender - 890 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi - 2.290 TL
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TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV (55V6A) - 17.575 TL
Philips Süpürge (FC9330/07) - 5.795 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi - Yüz - 599 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi (HD2510/90) - 899 TL
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