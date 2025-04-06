BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Nisan 2025: Bu hafta BİM kataloğunda neler var?
İndirimli BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 8 Nisan'dan itibaren BİM'de gofret, bisküvi, süt, yoğurt, ayran, bütün piliç, içli köfte indirimde olacak. Bim aktüel ürünler kataloğu 8 Nisan 2025 yeni haftada birbirinden çeşitli ürün yelpazesiyle alışveriş severleri bekliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Giriş: 06.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:46
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Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. İşte 8 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu
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