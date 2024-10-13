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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim BİM aktüel ürünlerde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 15 Ekim BİM aktüel ürünlerde neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta birbirinden farklı ürünler indirime giriyor. Bu hafta gıda ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 15 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:34
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        • 1

          BİM indirimli ürünler listesinin tamamı yayınlandı. Salı günü makyaj ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, gıda ürünleri ve ev ihtiyaçları yer alıyor. İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

        • 2

          15 EKİM BİM aktüel ürünler

          Yarım Yağlı Yoğurt Sek 5 kg 149 TL

          Dost Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL

          İçim Ayran 2 L 49,50 TL

          Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 3 Dilim 450 g 119 TL

          Teksüt Yarım Yağlı Peynir 2 kg 259 TL

          Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 225 TL

          Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

          Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 179 TL

        • 3

          Ülker Sürmix Peynirli Çikolatalı 180 g 29,50 TL

          Müslümoğlu Dana Kangal Sucuk 450 g 155 TL

          Banvit Dondurulmuş Schnitzel 1000 g 97,50 TL

        • 4
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