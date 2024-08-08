BİM aktüel ürünler: Katlanır elektrikli bisiklet geliyor! 9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünlerin indirimde yer aldığı markette bu hafta Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL, Kulaklık 349 TL'den satışta olacak. İşte 9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu
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Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu. BİM indirimlerinde elektrikli bisiklet ve cam ankastre set en dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2024
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL
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Nautica TWS Kulaklık 349 TL
Nautica Bluetooth Speaker 529 TL
Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL
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