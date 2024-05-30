BİM 31 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var?
Yeni BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Marketin internet sitesinde paylaşılan BİM 31 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta Cuma 31 Mayıs 2024 BİM kataloğunda; 499 TL'ye wag maşa, 39.999 TL'ye elektrikli bisiklet, 649 TL'ye karnıyarık tenceresi, 9.999 TL'ye şarjlı süpürge gibi onlarca ürün cuma günü satışa sunulacak. İşte, 31 Mayıs 2024 BİM indirimli ürünler fiyatları listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışverişseverlerin takip ettiği indirimli ürünler listesinde teknolojik ürünler, küçük ev aletlerti, çocuk oyuncakları, mutfak araç gereçleri gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, 31 Mayıs 2024 Cuma BİM aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 31 MAYIS 2024 KATALOĞU
Lady Shaver Tüm Vücut - 359 TL
Polosmart Wag Maşası - 499 TL
Makyaj Fırça Seti - 159 TL
Kaş Düzeltme Cihazı - 139 TL
Polosmart Tıraş Makinesi - 299 TL
Polosmart Nostaljik FM Radyo - 599 TL
Nautica TWS Kulaklık - 499 TL
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APE Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike - 39.999 TL
RKS BN5 Pro E-Bike - 19.999 TL
APE Ryder Buffalo E-Bike - 29.999 TL
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Hisar Optima Karnıyarık Tencere - 649 TL
Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri - 99 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık - 749 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 2.499 TL
LAV 3'lü Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı - 85 TL
Chef's Pro Wok Tava - 239 TL
Mehtap Karnıyarık Tencere - 429 TL
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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set - 6.999 TL
Range Spot Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi - 3.499 TL
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge - 9.999 TL
Fakir Tost Makinesi 6 Dilim - 1.599 TL
Casilda Home Kelebek Kurutmalık - 379 TL
Ütü Masası - 499 TL
Relax Musluklu Çelik Termos - 1.199 TL
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Paşabahçe Elysia Sürahi - 99 TL
Paşabahçe Kapaklı Borcam Casseroles - 149 TL
Paşabahçe 6'lı Elysia Çay Bardağı - 179 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik - 99 TL
Glass in Love 6'lı Cam Çerezlik - 139 TL
Glass in Love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık - 35 TL
Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı - 349 TL
Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri - 45 TL
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Molmo Offroad Dev Oyuncak Araba - 399 TL
Barbie Pipetli Bardak Süsleme Seti - 279 TL
Piccolo Mondi Robota Dönüşen Sevimli Arabalar - 99 TL
Lelia Aksesuarlı Denizkuzu Bebek - 59 TL
MGS Blok Oyuncak - 179 TL
Eğlenceli Bilmeceler - 89 TL
Articolo Kum Saati - 179 TL
Articolo Simli Kalem Kutu - 69 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri - 22,50 TL
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Molinella Çift Kişilik Nevrsim Takımı - 699 TL
Casilda Home Kapitoneli Yastık - 145 TL
Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yastık Alezi - 215 TL
Naturakove Sepet Saplı Büyük Boy - 159 TL
Fon Perde - 139 TL
Saten Şortlu Takım - 155 TL
Casilda Home 2'li Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti - 295 TL
Molinella Koltuk Örtüsü - 149 TL
Gold Terlik - 59 TL