BİM'de yılın ilk sürprizleri geliyor. Yarın satışa sunulacak ürünler ile müşteri karşısına çıkacak olan BİM, 4 Ocak aktüel ürünlerini yayınladı. Bir çok kategoride indirim avantajı sağlayarak müşterilerini sevindirecek. Cep telefonundan, süpürge makinesi; ev tekstilinden, mutfak araçlarına kadar bir çok farklı üründe indirim imkanı sunacak.

BİM 4 OCAK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG K9 Cep Telefonu 999.00 TL

• 5” Ekran Boyutu

• 1.3 GHz 4 Çekirdek İşlemci

• Batarya 2500 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB

• Ram 2 Gb

• Arka Kamera 8 Mp - Ön Kamera 5 Mp

• 2 yıl LG Türkiye Garantili

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