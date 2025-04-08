Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 11 Nisan 2025: Bu hafta BİM'e buharlı temizleme makinesi ve halı koltuk yıkama makinesi geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM 11 Nisan 2025: Bu hafta BİM'e buharlı temizleme makinesi ve halı koltuk yıkama makinesi geliyor

        BİM, 11 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'e buharlı temizleme makinesi, buhar kazanlı ütü, cam set üstü ocak, kablosuz speaker, bavul seti, banyo paspası gibi farklı kategoriden birçok ürün geliyor. İşte, 11 Nisan 2025 BİM aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Temizlik yapmayı sevenler için bu aktüelde birçok temizlik aleti yer aldı. Cuma günü itibarıyla markete; halı-koltuk yıkama makinesi, kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge-paspas, robot süpürge, buharlı temizleme makinesi geliyor. İşte, BİM 11 Nisan 2025 aktüeli...

        • 2

          BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU

          Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

          Blender Set 1.290 TL

          Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

          Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

          Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

          Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

          Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

          Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

          Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL

        • 3

          BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU

          Pp Valiz Büyük Boy 879 TL

          Pp Valiz Orta Boy 759 TL

          PP Valiz Küçük Boy 689 TL

          Namaz Elbisesi 229 TL

          Termo Piknik Çantası 159 TL

          Termo Piknik Çantası 139 TL

          Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL

          Jogger Pantolon Erkek 299 TL

          Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL

          Penye Yastık Kılıfı 74 TL

          Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

        • 4

          BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU

          Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL

          Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL

          3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL

          6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL

          Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL

          2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL

          Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL

          Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL

          Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL

          Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL

        • 5

          BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU

          Hobi Rattan Koltuk 299 TL

          Nibras Koltuk 299 TL

          Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

          Plastik Örgü Tabure 129 TL

          Basamaklı Plastik Tabure 229 TL

          Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL

          Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL

          Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL

          Oyun Çadırı 329 TL

          Oyuncak Elektrik Süpürgesi 109 TL

          Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 499 TL

        • 6

          BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU

          Powerbank 10.000mAh 349 TL

          3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

          Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL

          Kablosuz Speaker 299 TL

          Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL

          Işıklı Tripot 249 TL

        • 7

          BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU

          Esnep Saplı Mop 249 TL

          Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL

          Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL

          Toz Alma Aparatı 69 TL

          Yedek Mop Çeşitleri 35 TL

          Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

          Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL

          Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

          Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL

          Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Habertürk Anasayfa