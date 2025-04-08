BİM 11 Nisan 2025: Bu hafta BİM'e buharlı temizleme makinesi ve halı koltuk yıkama makinesi geliyor
BİM, 11 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'e buharlı temizleme makinesi, buhar kazanlı ütü, cam set üstü ocak, kablosuz speaker, bavul seti, banyo paspası gibi farklı kategoriden birçok ürün geliyor. İşte, 11 Nisan 2025 BİM aktüeli...
- 1
BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Temizlik yapmayı sevenler için bu aktüelde birçok temizlik aleti yer aldı. Cuma günü itibarıyla markete; halı-koltuk yıkama makinesi, kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge-paspas, robot süpürge, buharlı temizleme makinesi geliyor. İşte, BİM 11 Nisan 2025 aktüeli...
- 2
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Blender Set 1.290 TL
Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL
- 3
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU
Pp Valiz Büyük Boy 879 TL
Pp Valiz Orta Boy 759 TL
PP Valiz Küçük Boy 689 TL
Namaz Elbisesi 229 TL
Termo Piknik Çantası 159 TL
Termo Piknik Çantası 139 TL
Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL
Jogger Pantolon Erkek 299 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL
Penye Yastık Kılıfı 74 TL
Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
-
- 4
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU
Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL
Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL
3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL
6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL
2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL
Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL
Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL
Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL
Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL
- 5
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU
Hobi Rattan Koltuk 299 TL
Nibras Koltuk 299 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Plastik Örgü Tabure 129 TL
Basamaklı Plastik Tabure 229 TL
Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL
Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL
Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL
Oyun Çadırı 329 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi 109 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 499 TL
- 6
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU
Powerbank 10.000mAh 349 TL
3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL
Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL
Kablosuz Speaker 299 TL
Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL
Işıklı Tripot 249 TL
- 7
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 CUMA KATALOĞU
Esnep Saplı Mop 249 TL
Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL
Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL
Toz Alma Aparatı 69 TL
Yedek Mop Çeşitleri 35 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL
Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL