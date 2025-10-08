BİM 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu: Balıkçılık malzemeleri indirimde! BİM aktüel ürünlerde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. 10 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalık ürünler, balıkçılık malzemelerinden olta sehbası, misina, ışıldak, sahte balık kaşık, sahte balık küpesi indirimde yer aldı. Öte yandan Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL, Mutfak Robotu 1.390 TL, Sprey Yağdanlık 89 TL'den satışa çıktı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM 10 Ekim aktüel ürünler indirim listesi belli oldu. Cuma günü BİM aktüel ürünlerde balık tutmayı sevenler için alternatif indirimler yer aldı. Peki BİM aktüel ürünlerde neler var, hangi ürünler indirimde olacak?
10 EKİM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hobi Olta Takımı 849 TL
Olta Sehpası 319 TL
Olta Kamışı 1.390 TL
Olta Kamışı 990 TL
Olta Makinesi 1.490 TL
Olta Makinesi 1.590 TL
Olta Misinası 149 TL
Misina Sarma Aparatı 69 TL
Kafa Lambası 115 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Mutfak Robotu 1.390 TL
Sprey Yağdanlık 89 TL
Cam Kettle 999 TL
Çubuk Blender 890 TL
Dijital Tartı 499 TL
Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası HP83 475 TL
Şarjlı Banyo Fırçası 699 TL
