        BİM 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu: Balıkçılık malzemeleri indirimde! BİM aktüel ürünlerde neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. 10 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalık ürünler, balıkçılık malzemelerinden olta sehbası, misina, ışıldak, sahte balık kaşık, sahte balık küpesi indirimde yer aldı. Öte yandan Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL, Mutfak Robotu 1.390 TL, Sprey Yağdanlık 89 TL'den satışa çıktı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Giriş: 08.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:58
          BİM 10 Ekim aktüel ürünler indirim listesi belli oldu. Cuma günü BİM aktüel ürünlerde balık tutmayı sevenler için alternatif indirimler yer aldı. Peki BİM aktüel ürünlerde neler var, hangi ürünler indirimde olacak?

          10 EKİM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Hobi Olta Takımı 849 TL

          Olta Sehpası 319 TL

          Olta Kamışı 1.390 TL

          Olta Kamışı 990 TL

          Olta Makinesi 1.490 TL

          Olta Makinesi 1.590 TL

          Olta Misinası 149 TL

          Misina Sarma Aparatı 69 TL

          Kafa Lambası 115 TL

          Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

          Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

          Mutfak Robotu 1.390 TL

          Sprey Yağdanlık 89 TL

          Cam Kettle 999 TL

          Çubuk Blender 890 TL

          Dijital Tartı 499 TL

          Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası HP83 475 TL

          Şarjlı Banyo Fırçası 699 TL

