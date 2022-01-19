BİLSEM öğretmen atama başvuru kılavuzu 2022: BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır ve BİLSEM başvuru tarihleri nedir? BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son günlerin en çok araştırılan konularından biri olan bilsem öğretmen seçme ve atama başvuruları nasıl yapılacak, başvuru, sınav ve atama tarihleri nedir sorularının cevapları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BİLSEM öğretmen atama başvuruları hakkında tarihleri ve başvuru şartlarını içeren "2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı. İşte 2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'na göre BİLSEM öğretmen atama başvuru tarihleri

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin ataması için başvurular başlıyor. BİLSEM öğretmen atamaları için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde tamamlanacak.



Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna

http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş

yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

c) Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (EK-2) puan aldıkları kriterlere ilişkin

belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü”

şeklinde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.

d) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza

edilecektir.

e) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü

öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden

“Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda yapılan başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından

değerlendirmeye alınacak. Sözlü sınava katılacak öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr / orgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Sözlü Sınav Tarihleri: 14 Mart-17 Haziran 2022

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

Atama sonuçları, 8 Temmuz tarihinde 2022 Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecek.

2022 BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 BİLSEM ATAMA TAKVİMİ

2022 BİLMSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI İÇİN KONTENJAN BİLGİLERİ