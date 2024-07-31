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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? (meb.gov.tr) 2024 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları sorgulama ekranı

        BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları sorgulama ekranı

        Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları için beklediği gün geldi. Mülakat sınavı 26 Temmuz'da sona ermişti. MEB açıklamasına göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Daha sonra Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması başlayacak. Peki BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:06
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          BİLSEM mülakat sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor. MEB tarafından 5-9 Ağustos tarihleri arasında itiraz başvuruları alınacak. Bundan öncesinde bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklanacak. Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından, bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi ile detaylar belli oldu. Peki BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

        • 2

          BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

          BİLSEM bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

          BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

          Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

          BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ

          31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

          05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

          12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

          05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

          BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

          Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

          BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

          Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

          Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 4
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