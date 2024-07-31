BİLSEM mülakat sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor. MEB tarafından 5-9 Ağustos tarihleri arasında itiraz başvuruları alınacak. Bundan öncesinde bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklanacak. Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından, bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi ile detaylar belli oldu. Peki BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?