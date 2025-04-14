BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri 2025: BİLSEM kayıtları ne zaman?
Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) takvimi doğrultusunda sınav süreçler devam ediyor. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri ne zaman?
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BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacağı açıklandı.
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BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Sınav oturumları 27 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
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BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Temmuz 2025 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.
7- 11 Temmuz 2025 tarihlerinde bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.
14 Temmuz-25 Temmuz 2025 tarihlerinde itirazlar değerlendirilecek.
KAYITLAR NE ZAMAN?
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025 tarihlerinse ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.
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