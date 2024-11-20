BİLSEM başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. BİLSEM Sınavı, Türkiye genelinde öğrencilerin üstün yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Peki, "BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? 2025 BİLSEM sınavı ne zaman?" İşte BİLSEM sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...