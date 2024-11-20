BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) başvuruları için bekleyiş sürüyor. ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katılım gösterdiği sınavlar; genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında uygulanmaktadır. BİLSEM sınavına katılım göstermek isteyen öğrenciler, ön değerlendirme başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman? İşte BİLSEM başvuru ve sınav tarihleri...
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BİLSEM başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. BİLSEM Sınavı, Türkiye genelinde öğrencilerin üstün yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Peki, "BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? 2025 BİLSEM sınavı ne zaman?" İşte BİLSEM sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.
Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 11 Aralık’ta ise ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak
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BİLSEM TAKVİMİ 2024-2025
25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
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03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
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14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi