"KADINLAR KADINLIKTAN ÇIKTI"

Son zamanlarda kadınlar kadınlıktan çıktı. Kadınların şu söylemleri var ‘biz yemek yapmak için mi doğduk?’ bir ş bölümü yapılmış yüz bin yıldır bu böyle! Erkek gitmiş avlanmış yemek getirmiş, kadın da toplamış evde ailesine yemek yapmış.