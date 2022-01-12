Bill Gates'ten çip ve Omicron yanıtı

ABD'li iş insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, komplo teorisyenlerinin kendisine yönelttiği 'çip' suçlamalarına yanıt verdi, Omicron varyantının geleceğine dair konuştu.
Twitter üzerinden Prof. Devi Sridhar'ın sorularını yanıtlayan Bill Gates COVID-19 sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Sridhar'ın aşıların sürecine yönelik sorusuna Gates "aşılar birçok hastalığı ve buna bağlı ölümü önlemekte işe yarıyor ancak gözden kaçan iki kilit nokta var. Birincisi aşılar hala enfeksiyonu tamamen engellemiyor, ikincisi de koruyuculuk süresinin uzun yıllara yayılması gerekiyor" dedi.
Aşı tedarik sürecine de değinen Gates "2021 yılı boyunca aşı tedariki sınırlıydı ve aşılar çoğunlukla zengin ülkelere gitti. Şimdi genel olarak çok fazla arzımız var ancak sorunlar lojistik ve talep. Gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sistemleri sınırlayıcı bir faktör. mRna aşıları hala tüm talebi karşılayamıyor" dedi.
Sosyal medyadaki aşı ile ilgli dezonformasyonlar ve salgının başından bu yana komplo teorisyenleri tarafından yöneltilen "aşılar ile çip takılmak isteniyor" suçlamalarına yanıt veren Gates "Senin, benim ve Tony Fauci gibi insanlar birçok yanlış suçlamaya maruz kaldık. Bu kadarını beklemiyordum. İnsanların kollarına çip takmam mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapayım ki?" ifadelerini kullandı.
Son olarak dünyayı etkisi alan Omicron varyantı ve salgının kökeni hakkında konuşan Gates "Veriler, çoğu pandemide olduğu gibi başka bir canlı türden geldiğini gösteriyor. İnsanlar bu konuda spekülasyon yapmaya devam edecek. Başka salgınlar olacak, bu yüzden hazır olmamız gerekiyor. Omicron da şaşırtıcı derece hızlanıyor ancak bunun önümüzdeki yıla kadar bağışıklık sağlamasını bekliyoruz" dedi.
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