Bilinmeyen tehdit: Dünyanın en tehlikeli 10 yeri

MADİDİ ULUSAL PARKI

İlk bakışta çok güzel görünen bu yer aslında çok tehlikelidir. Bolivya'daki Amazon nehri havzasının üst kısmında bulunan bu milli park, dünyadaki en zehirli ve agresif faunaya ev sahipliği yapıyor: Bu parkta yetişen bitkilerden herhangi biriyle temas şiddetli kaşıntıya, kızarıklığa ve baş dönmesine neden olabilir. Herhangi bir kesik, hatta küçük bir yara bile tropikal parazitlerle enfekte olabilir.