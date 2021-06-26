85 yıl boyunca saklanmıştı! 'Ejderha Adam'ın sırrı

Çinli bilim insanları ülkenin Harbin bölgesinde, 1933 yılında bulunan ve bir kuyuda 85 yıl boyunca saklanan, 146 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatası üzerinde analiz çalışması yaptı.
Araştırmadan kafatasının, günümüz insanları ve ilk insanlar olan Neanderthallerden ayrı bir tür insana ait olabileceği sonucu çıktı. Veriler türün Neanderthallerden ziyade Homo sapienslere daha yakın olduğunu gösterdi.
Modern insan kafatasından oldukça büyük olan kafatasının 23 cm uzunluğunda ve 15 cm genişliğinde olduğu belirtildi.
Ayrıca kafatasındaki göz çukurlarının neredeyse kare şeklinde olduğu gözlendi. Kalıntının kalın kaş çıkıntılarının, geniş bir ağzının ve büyük dişlerinin olduğu da ifade edildi.
Çince ejderha anlamına gelen 'long' kelimesine atfen bu türe 'Homo longi' adı verildi.
'Ejder Adam' ismi verilen kafatasının üzerinde yapılan çeşitli teknolojik analiz çalışmasının sonucunda, kafatasının, Doğu Asya’da yaşayan yeni bir insan soyunu temsil ettiği ileri sürüldü.
50 yaşında bir erkeğe ait olan kafatasından elde edilen sonuçlara göre, geniş burun yapısının büyük miktarda hava solunmasına izin verdiği ve yüksek enerji isteyen bir yaşam tarzını ifade ettiği belirtildi.
Shijiazhuang'daki Çin Bilimler Akademisi ve Hebei GEO Üniversitesi'nden Profesör Xiun Ni, "Kayıp olan kardeş soyumuzu bulduk" dedi.
Kafatasının çok iyi korunmuş halde bulunduğunu belirten Xiun, "Tüm detayları görebiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir buluntu" ifadesini kullandı.
Kafatası, 1933'te Songhua (Kara Ejderha) Nehri üzerindeki köprü inşaatında çalışan bir işçi tarafından bulunmuştu.
Kafatasının kültürel bir varlık olduğuna inanan Çinli işçi, onu Japon işgalcilerden korumak için evine götürüp bir kuyuda 85 yıl gizlemişti. Ölmeden önce de ailesine bundan söz edince kafatası bilim insanlarının eline ulaşmıştı.
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