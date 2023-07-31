Bilim insanları 46 bin yıl önce donan solucanları hayata döndürmeyi başardı
Bilim insanları, 46 bin yıl önce yer altında donmuş olarak buldukları Sibirya permafrostu türü solucanları hayata döndürmeyi başardı. Araştırma kapsamında solucanların adaptasyon yeteneğinin sırrı çözülmeye çalışılıyor.
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27 Temmuz tarihinde Plos Genetics dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bilim insanları Sibirya permafrostu türü solucanları 46 bin yıl sonra yeniden hayata döndürmeyi başardı.
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Şaşırtıcı bir şekilde, solucanlar hemen harekete geçti ve bir laboratuvar kabında üremeye başladı. Bu fantastik bir filmin parçası gibi gözükse de araştırmanın solucanların biyolojisini anlamak dışında da bir amacı var.
Araştırma grubu, dünyada giderek artan iklim krizi ve buna bağlı değişen hava koşullarına uyum sağlamanın anahtarını bulmaya çalışıyor. Bu şifreyi çözmek; tüm koşullara rağmen hayatta kalmaya devam edebilmenin formülü olabilir.
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Bu solucan türünün, "kriptobiyoz" adı verilen bir duruma girerek, metabolizmalarını durdurabiliyor. Hayata döndüklerinde de metabolizmaları kaldığı yerden çalışmaya devam ediyor.
Bilim insanları solucanları bizzat gözlemlemek için onları tekrar eksi 112 derecede dondurdu ve solucanların bu hava koşullarına rağmen kolayca hayatta kaldıkları keşfedildi; hayata döndükleri anda üremeye başladılar.
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Üstelik bu tür solucanların üremek için erkek solucanlara ihtiyaçları yok; solucanlar bünyelerinde geliştirdiği yumurtalarla ürüyor. Araştırmacıların iddia ettiği gibi gelecekte dünyayı beklediği düşünülen iklim krizine bir çare olabilirler mi? Bunu ileride göreceğiz.
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