Bilim dünyasının en büyük sırrı: Solucan deliği olarak adlandırılan "Warmhole" uzay gizeminin ardındaki gerçek!

Wormhole’lar, evrenin bilinmeyenlerinde kaybolan soruların en ilginçlerinden biri. Einstein’ın teorileriyle şekillenen bu kavram, gelecekte evrenin sırlarını çözmemize yardımcı olabilir mi?

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WORMHOLE NEDİR?

Uzayın iki uzak noktasını birbirine bağlayan bir tünel düşünün. Sanki dev bir dağın iki yakasında yer alan iki kasabayı birbirine bağlayan kısa bir geçit gibi... İşte wormhole, yani solucan deliği, evrenin bir noktasından diğerine kısa yoldan geçiş imkanı sağlayan teorik bir yapıdır. Bu tünel sayesinde milyonlarca yıl sürecek bir galaksiler arası yolculuk yalnızca birkaç dakikaya indirgenebilir.

EINSTEIN'IN TEORİSİ: WORMHOLE'LARIN TEMELİ

Solucan delikleri ilk kez Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinde matematiksel olarak ortaya çıktı. Teori, uzay-zamanın dev kütleli cisimler tarafından bükülebileceğini öne sürer. Bu bükülme, yeterince yoğun bir bölgede, teorik olarak bir kısayol yani wormhole yaratabilir. Ancak bu geçitler kararsızdır ve anında çökerler.

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WORMHOLE'LAR GEÇİLEBİLİR Mİ?

1988 yılında Amerikalı fizikçiler Kip Thorne ve Michael Morris, wormhole’ların ağızlarının “egzotik madde” adı verilen özel bir maddeyle açık tutulabileceğini keşfetti. Bu madde, çekim yerine itme etkisi yapan negatif enerjiye sahiptir. Ancak bu tür bir maddenin var olup olmadığı hâlâ bilinmiyor.

1995 yılında Amerikalı fizikçi John Cramer'ın liderliğindeki bir ekip, egzotik maddeyle dolu bir solucan deliğinin gözlemlenebileceğini öne sürdü. Teoriye göre, bu tür bir yapı Dünya ile uzak bir yıldız arasında geçtiğinde yıldızın ışığında parlayıp sönme gibi bir etki yaratırdı. SAMANYOLU’NUN MERKEZİ BİR WORMHOLE OLABİLİR Mİ? 2006 yılında Çin’deki Kamal Kanti Nandi liderliğindeki bir ekip, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğin aslında bir wormhole olabileceğini öne sürdü. Böyle bir durumda, uzak bir yıldızdan gelen ışığın iki ayrı görüntüsünü görebileceğimizi belirttiler. Ancak bu görüntüler yalnızca 17 milyonda bir yay saniyesi kadar birbirinden ayrı olacağından, günümüz teleskop teknolojisiyle bu farkı algılamak mümkün değil. BİLİM KURGU MU, GERÇEK Mİ? Wormhole kavramı, bilim kurgu edebiyatı ve sinemasının vazgeçilmez unsurlarından biri. Ancak yalnızca yazarların değil, bilim insanlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Henüz evrende keşfedilmiş bir wormhole bulunmasa da Einstein’ın genel görelilik teorisinin çözümleri, bu yapıların varlığını matematiksel olarak destekliyor.

Yine de bazı bilim insanları, wormhole’ların evrende var olamayacak kadar kararsız olduğunu düşünüyor. Yerçekimi tüm nesneleri etkilediği gibi solucan deliklerini de etkiler. Eğer bu yapıların ortasında yerçekimine karşı koyacak bir kuvvet yoksa, tünelin kendisi çöker. İşte burada devreye negatif enerji giriyor.