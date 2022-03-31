Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesinden önce sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Slaven Bilic, kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.
The Athletic'e konuşan Slaven Bilic, Beşiktaş günlerinden de bahsetti. İşte Bilic'in sözlerinden satır başları:
"Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insalar beni seviyor. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var.
FENERBAHÇE İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ İSİM VERMEDEN ANLATTI
Geçtiğimiz temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim. Başkanlarıyla 3 gün görüştüm. Ardından Beijing Guoan'ın sahibiyle konuştum ama o gitmemi istemedi. Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim, zorladım ama vermedi. Sonra kendi kendime, 'Antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sahtekar değilsin. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın, işini yap' dedim. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam, bu yüzden sezon sonuna kadar kalmam konusunda anlaştık. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul etti.
WENGER BEŞİKTAŞ'I ÖVDÜ
Beşiktaş ile Arsenal'e karşı oynadığımız maçları hatırlıyorum. Maçlardan sonra Arsene Wenger yanıma gelip Beşiktaş'ın çok iyi oynadığından ve etkilendiğinden bahsetti. Özgüvenimi artıran büyük olaylardan biriydi.
PAYET'Yİ BEŞİKTAŞ'A İSTEDİM
Payet'yi Beşiktaş'a da transfer etmek için çok uğraşmıştık ama olmamıştı. Sonra West Ham'a gidince Payet'yi alabildik.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!