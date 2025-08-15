Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik BİLGİ Music Label'den yeni albüm

        BİLGİ Music Label'den yeni albüm

        Yürüyen Merdiven ve Mercedes Casali'nin yeni albümü BİLGİ Music Label etiketiyle müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİLGİ Music Label'den yeni albüm
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Özatalay ve davulcu Mustafa Kemal Emirel’den oluşan Yürüyen Merdiven, uzun süredir birlikte sahne aldığı İtalyan caz vokalisti Mercedes Casali ile İtalyan Kültür Merkezi’nde verdiği konserin kayıtlarını bir albümde müzik severlerle buluşturdu.

        'Live at Italian Cultural Institute of Istanbul' adlı albüm, BİLGİ Music Label etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

        BİLGİ Music Label, caz sahnesinin özgün topluluklarından Yürüyen Merdiven’in yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. 'Live at Italian Cultural Institute of Istanbul' adlı albüm, piyanoda Yiğit Özatalay, davulda Mustafa Kemal Emirel ve vokalde Mercedes Casali’nin İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği canlı performans kaydından oluşuyor. Albüm, dinleyicilere sahnedeki enerjiyi ve üçlünün yıllara dayanan müzikal uyumunu en canlı haliyle hissettiriyor.

        REKLAM

        Yürüyen Merdiven, yirmi yılı aşkın dostluklarının müziğe yansıyan enerjisiyle dikkat çeken bir caz ikilisi. Davulun melodik yaklaşımı ile piyanonun perküsif karakterini ustalıkla harmanlayan ikili, sahnede dengeli, canlı ve zaman zaman muzip bir kimlik sergiliyor. 2014’ten bu yana İtalya ve Türkiye’de sayısız konser veren Yürüyen Merdiven, Mercedes Casali ile kurdukları güçlü sahne uyumunu bu kez bir albüme taşıyor.

        Live at Italian Cultural Institute of Istanbul adlı albümde, İtalyan caz standartlarının yanı sıra Güney Amerika şarkıları, Amerikan caz repertuvarından özgün düzenlemeler ve Yiğit Özatalay besteleri yer alıyor. Albümün kayıtları Ercan Bektaş Ülger tarafından yapılırken mix ve mastering çalışmaları Erkan Çelik ile Can Dilekçi tarafından gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BİLGİ Music Label
        #Bilgi Üniversitesi
        #Mercedes Casali
        #yürüyen merdiven

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa