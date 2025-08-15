BİLGİ Music Label'den yeni albüm

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Özatalay ve davulcu Mustafa Kemal Emirel’den oluşan Yürüyen Merdiven, uzun süredir birlikte sahne aldığı İtalyan caz vokalisti Mercedes Casali ile İtalyan Kültür Merkezi’nde verdiği konserin kayıtlarını bir albümde müzik severlerle buluşturdu.

'Live at Italian Cultural Institute of Istanbul' adlı albüm, BİLGİ Music Label etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

BİLGİ Music Label, caz sahnesinin özgün topluluklarından Yürüyen Merdiven’in yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. 'Live at Italian Cultural Institute of Istanbul' adlı albüm, piyanoda Yiğit Özatalay, davulda Mustafa Kemal Emirel ve vokalde Mercedes Casali’nin İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği canlı performans kaydından oluşuyor. Albüm, dinleyicilere sahnedeki enerjiyi ve üçlünün yıllara dayanan müzikal uyumunu en canlı haliyle hissettiriyor.

Yürüyen Merdiven, yirmi yılı aşkın dostluklarının müziğe yansıyan enerjisiyle dikkat çeken bir caz ikilisi. Davulun melodik yaklaşımı ile piyanonun perküsif karakterini ustalıkla harmanlayan ikili, sahnede dengeli, canlı ve zaman zaman muzip bir kimlik sergiliyor. 2014’ten bu yana İtalya ve Türkiye’de sayısız konser veren Yürüyen Merdiven, Mercedes Casali ile kurdukları güçlü sahne uyumunu bu kez bir albüme taşıyor.

Live at Italian Cultural Institute of Istanbul adlı albümde, İtalyan caz standartlarının yanı sıra Güney Amerika şarkıları, Amerikan caz repertuvarından özgün düzenlemeler ve Yiğit Özatalay besteleri yer alıyor. Albümün kayıtları Ercan Bektaş Ülger tarafından yapılırken mix ve mastering çalışmaları Erkan Çelik ile Can Dilekçi tarafından gerçekleştirildi.