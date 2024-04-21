Bilge Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

REKLAM advertisement1

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İHA'nın haberine göre Yılmaz yaptığı paylaşımda, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.

Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti’den ayrılıyorum. İYİ Parti’de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

Sevgili İYİ Partililer,



2021 senesinden bu yana daha demokratik ve daha müreffeh bir ülkede yaşamak için sizlerle birlikte siyasi bir mücadele verdim. Türkiye'ye gelirken, iktidara destek verenler dâhil daha iyi bir Turkiye hayal eden milyonlarca makul seçmeni İYİ Parti'nin… — Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) April 21, 2024 Fotoğraf: AA