Biletinial İBB Şehir Tiyatroları’nın da online etkinlik biletleme partneri oldu

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Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun 2023-2024 sezonundaki tüm etkinliklerinin biletlemesi Biletinial tarafından gerçekleştirilecek.

Şirket bu iş birliği ile Türkiye’deki tiyatroların neredeyse tamamına hizmet vermiş olacak.

İmzalanan anlaşma kapsamında Biletinial, 2023-2024 sezonunda İBB Şehir Tiyatroları’nın gerçekleştireceği tüm etkinliklerin tek yetkili online biletleme şirketi olarak hizmet verecek.

Sezonda oyun günleri perdelerini 3 bin 500 civarında seyirciye açan İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi ile pek çok oyunu şehircisi ile buluşturuyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletinial Üst Yöneticisi (CEO) Ulaş Uslu, Biletinial’ı farklı kılan unsurlar öncelikle sinema, tiyatro, spor gibi etkinlik şirket ve merkezlerinin tüm operasyonlarını yönetmelerini sağlayan yazılım seti olduğunu açıkladı.

Uslu, "İş modelimizle, 2023 yılında Harvard Business School'un (HBS) Field Immersion Projesi kapsamında tüm dünyada 15 şehirden seçtiği 171 iş ortağından biri olduk. Çünkü biz sadece biletleme yapmıyoruz. Hizmet verdiğimiz kurumun alt yapısını da kuruyor ve onları dijital geleceğe hazırlıyoruz. İzleyici analizimizle hizmet verdiğimiz müşterilerimize yeni pazarlama kanalları ve gelir imkanları oluşturuyoruz" açıklamasında bulundu.

Uslu şunları kaydetti:

"Rakiplerimizden farklı olarak sadece pazar yeri hizmeti vermiyor, bir eğlence merkezinin tüm ihtiyaçlarını kapsayan 360 derece yazılım seti ile müşterilerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kapsayıcı iş modeliyle Biletinial, 2022 yılında toplamda 23 milyon bilet satışı ile Türkiye’nin en büyük etkinlik biletleme platformu unvanın da sahibi oldu. Çevrim içi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde ettik. Bağımsız üçüncü parti verilerine göre şirketimiz, Türkiye’nin en yüksek trafiğe sahip online biletleme platformu konumuna ulaştı."

Biletinial’ı farklı kılan unsurların öncelikle sinema, tiyatro, spor gibi etkinlik şirket ve merkezlerinin tüm operasyonlarını yönetmelerini sağlayan yazılım seti olduğunu kaydeden Uslu, "Ayrıca şirket iş ortaklarının yazılım olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayan teknolojik çözümler geliştiriyor. Biletinial, geliştirdiği bu çözümler ile pazarı da büyütüp değiştirmeyi başardı. Biletinial’ın sağladığı çözümlerle sinema ve tiyatro gibi merkezler gişe operasyonlarından kapı girişlerine, büfelerinden dijital ekranlarına, pazarlama ve 'loyalty tool'larına kadar tüm operasyon ve iş süreçlerini tek merkezden online ve bütünleşik bir şekilde yönetebiliyor" ifadelerini kullandı.